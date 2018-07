Dois morrem e 3 ficam feridos em atropelamento no Rio Duas pessoas morreram, entre elas uma criança de 4 anos, e três ficaram feridas após serem atropeladas por um carro na manhã de hoje no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo os bombeiros, um homem de aproximadamente 30 anos e uma criança morreram no local. Josiane Antônia Alves Santana, de 22 anos, Ana Carolina Alves Santana, de 1, e Eudia Manu Coelho Antônia, de 48 anos, ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Alberto Torres. Ainda não há informações sobre o motorista do veículo.