Dois morrem e 5 ficam feridos em acidente em MG

Por volta das 9h30, o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou saindo da pista e batendo em uma árvore. Os cinco feridos foram levados para o hospital de Manhuaçu. A rodovia não foi interditada.

Em Bauru, no interior de São Paulo, três pessoas morreram e três ficaram feridas no começo da manhã deste domingo, 1, segundo informações do corpo de bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 6 horas, na Avenida Duque de Caxias. O carro desgovernado acabou batendo em um poste de sinalização, no trecho da Quadra 26, segundo os bombeiros. Os feridos foram levados para o pronto-socorro municipal.