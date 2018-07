Dois morrem e quatro ficam feridos em rodovia do Paraná Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, uma delas gravemente, após um engavetamento na madrugada deste domingo na rodovia PR-092, na região de Siqueira Campos, no Paraná. O acidente aconteceu por volta das 4h30 e envolveu uma caminhonete Corsa, dois Uno e uma Parati, na altura do km 290. Os motoristas José Tadeu Cherubim Junior, de 24 anos, e Antônio Silvério Neto, de 53 anos, morreram no local. Os outros quatro feridos, Luciano Silva Dias, de 18 anos, Edvaldo da Silva Dias, de 24 anos, João Carlos Pereiral, de 32 anos, e Ernandes Simão, de 19 anos, foram levados para o Hospital Municipal de Siqueira Campos.