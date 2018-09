Dois morrem em acidente com moto na zona leste de SP Duas pessoas morreram em um grave acidente na tarde de hoje, na Radial Leste, no bairro do Tatuapé, zona leste da capital paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um pedestre foi atropelado por um motociclista, na altura da Rua Apucarana, sentido bairro. Os dois morreram no local.