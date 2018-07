Dois morrem em acidente em Jaboticabal

Os veículos, um Kadett e um Voyage, bateram de frente, na altura do km 221, por volta das 23h30, segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Estadual. Ainda não há informação sobre como aconteceu a batida.

Duas pessoas do Kadett morreram no local, segundo a PRE. Sete pessoas que estavam no Voyage, entre elas cinco crianças, ficaram feridas. Uma das vítimas, em estado grave, foi levada para o hospital de Ribeirão Preto. Os demais feridos foram socorridos em hospitais de Jaboticabal, segundo a PRE.