Dois morrem em acidente na BR-365 em MG São Paulo, 22 - Duas pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas, por volta das 19h30 de ontem, num acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão, na altura do quilômetro 55 da BR-365, na cidade de Claro dos Poções (MG), no centro-norte de Minas, a 495 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um Gol, placas DDN 2331, de Limeira(SP), perdeu o controle do carro na chuva, invadiu a pista contrária e acabou batendo lateralmente contra uma carreta Scania modelo T-124, placas KPE 7080, de Campo Mourão(PR). O motorista da carreta, Cloves de Freitas Vieira, de 35 anos, saiu ileso, mas Regivaldo Paes de Souza, de 28 anos, que estava ao volante do veículo de passeio, acabou morrendo. Uma passageira, do sexo feminino, ainda não identificada, também não resistiu aos ferimentos e morreu. Hosana de Pala Silva, 23 anos, e Alex Jesiel Rodrigues, de 4 anos, ambos também passageiros do Gol, ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao pronto-socorro da Santa Casa de Montes Claros.