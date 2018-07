Dois morrem em acidente na zona norte de SP

Segundo os bombeiros, 11 pessoas ficaram feridas. Duas delas morreram no local. Quatro foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outras cinco pelos bombeiros. Elas foram encaminhadas para os prontos-socorros do Mandaqui, Cachoeirinha e Pirituba. Um ferido está em estado grave. Por conta do acidente, a via foi totalmente interditada no local do acidente. Dez equipes dos bombeiros estão realizando os trabalhos de resgate.