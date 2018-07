Dois morrem em acidente no sertão da Paraíba

De acordo com o agente Walter Motta, que responde pela assessoria de imprensa da PRF na Paraíba, a equipe que esteve no local do acidente constatou que o motorista do veículo, que dirigia sem habilitação, tinha ingerido bebidas alcoólicas. "Conversei com o policial que fez os levantamentos preliminares e ele me informou ter encontrado vestígios da ingestão de bebidas alcoólicas pelo motorista. Uma das vítimas do acidente também informou que o motorista tinha bebido", disse Mota. Segundo ele, o motorista dirigia em alta velocidade.

Os agentes da PRF também apuraram que as vítimas estavam em uma festa na cidade de Emas antes do acidente. Os outros quatro ocupantes do veículo foram lavados para o Hospital Regional Janduhy Carneiro, na cidade de Patos e não correm risco de morte.