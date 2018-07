Dois morrem em assalto frustrado a haras em Limeira-SP

Conforme a PM, cinco suspeitos invadiram um haras que fica no quilômetro 141 da Rodovia Anhanguera, no sentido interior, no bairro dos Pereiras. Eles renderam membros da família e empregados que estavam no local e passaram a recolher objetos, que foram colocados no carro das próprias vítimas. Entre os reféns, havia três crianças.

O sistema de monitoramento do haras detectou a presença dos suspeitos e a empresa responsável pela segurança acionou a PM. Os policiais do 36º Batalhão do interior então cercaram o local. Segundo a corporação, os suspeitos começaram a atirar contra a equipe. Houve troca de tiros. Viaturas da Guarda Municipal (GM) foram ao local para dar apoio aos PMs. O caso ficará a cargo do registrado na Delegacia sede de Limeira. De acordo com a PM, o grupo é suspeito de praticar outros crimes em sítios da região.