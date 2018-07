Dois morrem em confronto com a PM na zona leste de SP

Por volta da 0h30 da terça-feira, outro suspeito foi morto pela polícia, na Vila Nova Curuçá. De acordo com a SSPSP, dois homens que estavam em uma moto estacionada em frente a uma padaria chamaram a atenção do dono do estabelecimento, que ligou para o 190. Ao perceberem a chegada dos PMs das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta (Rocam) a dupla fugiu e começou aí uma perseguição. O condutor da moto perdeu o controle na Rua Osório Franco Vilhena e o garupa foi baleado pelos policiais. Levado ao Hospital Municipal Tide Setúbal, ele não resistiu aos ferimentos. Já o condutor da moto conseguiu fugir.

Ônibus Incendiado

Também na madrugada desta terça-feira, dois homens atearam fogo em um ônibus na Rua Curupireira, no Parque Santa Madalena, região do Sapopemba. Dois homens, um deles armado, pararam o coletivo, pediram os que estavam no veículo descerem e atearam fogo no veículo. Não houve feridos.