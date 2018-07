Dois morrem em confronto com PM na zona sul de SP Dois assaltantes que roubavam um bar na Saúde, na zona sul da capital paulista, foram mortos pela Polícia Militar na noite de sábado. O grupo, com quatro integrantes, havia recolhido pertences de três clientes e do dono do estabelecimento, na travessa das avenidas Nhandu e Afonso Mariano Fagundes, quando foi pego em flagrante pelos policiais, por volta das 21h20. Os estudantes Sílvio Luiz Fatorelli, de 18 anos, e o menor Alan Lucas Ribeiro, de 17, foram atingidos pelos disparos e, socorridos ao Pronto Socorro do Hospital São Paulo, não resistiram aos ferimentos. Os outros dois membros da quadrilha, Wellington Gonçalves de Sousa, de 19 anos, e um menor de 17 anos, foram presos.