Dois morrem em operação da polícia no Rio Dois suspeitos morreram em tiroteio com policiais militares na Vila do João, uma das comunidades do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. Com o apoio de policiais federais, a PM promoveu uma operação nas comunidades do complexo para combater o tráfico de drogas e preparar a área para a instalação de mais uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).