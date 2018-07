Dois morrem em operação do Bope em favela do RJ Dois homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas foram mortos hoje pela manhã no Rio de Janeiro durante uma operação da Polícia Militar nas favelas de Manguinhos e Mandela 1 e 2, no subúrbio da cidade. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) também participou da operação.