Dois morrem em queda de monomotor no Guarujá-SP Um avião monomotor caiu no topo do Forte dos Andradas, na Ponta do Munduba, no Guarujá (SP). Os dois ocupantes - uma instrutora de voo identificada como Vitória, de 29 anos, e seu aluno Matheus de Souza Fonseca, de 19 - morreram. A aeronave estava desaparecida desde a tarde de quinta-feira. O monomotor tinha saído de Sorocaba, no interior paulista, com destino a Itanhaém, no litoral.