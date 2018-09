Dois morrem em queda de ultraleve em Minas Gerais Dois homens morreram na queda de um ultraleve nesta sexta-feira, 22, próximo à Fazenda do Pião, em Bom Jesus do Amparo, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Marcos Lúcio do Bom Conselho e Gladison do Bom Conselho morreram no local, segundo informações do Corpo de Bombeiros. A Agência Naciona l de Aviação Civil foi acionada e vai investigar as causas do acidente.