Dois morrem em queda de ultraleve em Peruíbe-SP

O acidente ocorreu com uma asa-delta motorizada antes das 14 horas deste sábado no bairro de Ruínas do Abarebebê. A aeronave havia decolado da própria beira da praia de Ruínas, local que, segundo o Corpo de Bombeiros, é deserto e utilizado para a prática de esportes.

O Corpo de Bombeiros acredita que as vítimas sejam turistas devido ao acidente ter ocorrido durante feriado prolongado de Corpus Christi. A causa da queda da aeronave ainda será investigada. Segundo os Bombeiros, com base em informações de pessoas que presenciaram o acidente, o ultraleve se despedaçou no ar e as vítimas caíram de uma altura de 20 a 30 metros.