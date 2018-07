Dois morrem em supostos confrontos com a Rota em SP

Supostamente com o rapaz, que morreu quando era atendido no Hospital Geral do Itaim (antigo Santa Marcelina), foi apreendido um revólver calibre 38. Os demais ocupantes do carro, pelo menos três, segundo os PMs, e o veículo não foram localizados ainda. A versão da PM é de que Caio, ao lado de comparsas, teria roubado o veículo de duas mulheres. Uma delas é mulher de um policial militar, que teria sido acionado pela mulher, perseguiu o carro e pediu ajuda. Várias viaturas da Rota localizaram o Corsa e, em frente ao conjunto de prédios, teria ocorrido o tiroteio.

Já parentes afirmam que o rapaz não participou de roubo algum, estava conversando com um colega em frente ao condomínio, ao lado da mulher, grávida, e que os policiais teriam chegado já atirando contra Caio, que ainda tentou correr, mas foi atingido por mais tiros. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial, do Itaim Paulista.

Água Branca - Por volta das 3h30 desta madrugada, um suspeito morreu e uma mulher foi presa após supostamente um deles reagir a uma abordagem de policiais na Água Branca, zona oeste da capital. A perseguição a um Citroën Xsara Picasso prata roubado ocorreu pelas avenidas Ermano Marchetti e Santa Marina e terminou na Rua Carijós, onde o suspeito que estava ao volante bateu o carro contra um muro e, segundo a PM, teria deixado o veículo atirando contra os policiais, que revidaram. O suposto criminoso morreu quando era atendido no pronto-socorro da Lapa. A mulher foi detida ilesa. O caso seria encaminhado para o plantão do 7º Distrito Policial, da Lapa.