Dois novos corpos são encontrados em Mesquita, no RJ RIO - Dois novos corpos foram encontrados nesta quinta-feira à tarde no Parque Natural de Gericinó, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Um deles foi identificado como sendo o de José Aldecir da Silva Júnior, jovem de 19 anos que estava desaparecido desde a manhã de sábado. No mesmo local, foi encontrado um outro corpo que estava sendo enterrado e mostrava sinais de estado avançado de decomposição.