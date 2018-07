Dois ônibus foram incendiados em São Paulo Ao menos dois ônibus foram incendiados em São Paulo na noite do domingo, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). O fogo também atingiu uma garagem de ônibus e dois veículos de passeio. Ainda não há informação sobre se há relação entre as ocorrências. Segundo a Polícia Militar não há registro de feridos no incidente. Ninguém foi preso até o momento.