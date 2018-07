Dois ônibus são incendiados em Sorocaba

Os ataques aconteceram no Jardim Brasilândia e na Vila Angélica, bairros próximos, no espaço de quase duas horas entre um e outro. Um dos veículos pertence a uma igreja e, assim que começou a pegar fogo, várias pessoas usaram extintores de incêndio para controlar as chamas. O outro, de uma empresa de fretamento, teve a frente danificada. Peritos do Instituto de Criminalística fizeram levantamentos no local. A Polícia Civil vai investigar os ataques.