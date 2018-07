Dois ônibus são incendiados em SP

O cobrador e o motorista eram as únicas pessoas em um dos coletivos, que estava sendo recolhido, quando um grupo parou o veículo na rua Cabo das Tormentas. Eles, então, mandaram os dois descerem e atearam fogo na carroceria com combustíveis.

O ato teria ocorrido como retaliação pelo atropelamento de um motoqueiro no dia anterior.

Logo que saíram da área, as viaturas foram chamadas novamente para atender a um outro incêndio a ônibus no mesmo local. Os bombeiros foram acionados para apagar o fogo, mas quando chegaram a maior parte do coletivo já estava destruída.

Na semana passada, seis ônibus foram incendiados na capital paulista. Os casos ocorreram nas zonas sul e leste da cidade.