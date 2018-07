Dois ônibus são incendiados por criminosos em Jundiaí

O primeiro ataque ocorreu quando um homem deu sinal de parada a um ônibus de linha que transitava pela Rodovia João Cereser, no bairro do Varjão. Ele entrou com uma arma em punho e mandou que os passageiros descessem. Em seguida, espalhou a gasolina que levava num galão e mandou que o motorista atravessasse o veículo na rua, ateando fogo. As chamas consumiram o ônibus rapidamente e atingiram a fiação elétrica.

O outro ataque ocorreu no Jardim Sorocabano, quando o coletivo tinha acabado de sair da garagem apenas com o motorista. Cerca de dez homens cercaram o ônibus sob um viaduto da Via Anhanguera e puseram fogo, fugindo em seguida. Os bombeiros chegaram a tempo de evitar que as chamas destruíssem todo o veículo. Uma das pistas da rodovia chegou a ser interditada. O viaduto atingido pelo fogo vai passar por perícia.

No dia 29 de abril, um ônibus já havia sido abordado por criminosos e incendiado no Jardim Tarumã. Na ocasião, a Polícia Militar informou que o ataque teria sido uma resposta à ação realizada no Jardim São Camilo e que resultou na prisão de uma quadrilha de traficantes e na apreensão de drogas.