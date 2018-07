Dois ônibus são queimados no Jaçanã, em SP Dois ônibus foram incendiados e um apedrejado na noite de domingo no Jaçanã, zona norte da capital paulista. Os ataques ocorreram na Vila Carolina e na Vila Galvão, bairros vizinhos. Segundo a polícia não houve vítimas e ninguém foi preso. O caso foi registrado no 73 º DP (Jaçanã) e o motivo do vandalismo ainda é desconhecido.