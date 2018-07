Dois operários morrem soterrados em obra no Rio

Conforme o Sindicato de Trabalhadores da Construção Civil, uma viga cedeu e a laje onde os operários estavam caiu. Wallace Carvalho, de 32 anos, e o auxiliar de montagem José Warley da Silva, de 20 anos, estavam presos ao cinto de segurança, em cima da laje, e foram soterrados. O operário que se salvou não estava preso ao cinto.

Segundo a Secretaria Municipal da Defesa Civil, a obra não tem problema estrutural e houve um erro de execução. A Polícia Civil iria ouvir ainda nesta sexta o engenheiro responsável pela obra, que estava no local quando ocorreu o acidente. Ele pode ser indiciado por homicídio culposo (sem intenção).

Em nota, a construtora Fonseca & Mercadante, responsável pela obra do Shopping Metropolitano, lamentou o acidente e afirmou que presta a assistência necessária às vítimas e aos familiares. A empresa diz que segue todas as normas de segurança exigidas por lei e que os fatos serão apurados em conjunto com os órgãos competentes.