Dois pesos, duas medidas O presidente Lula recebe roupa típica chilena do candidato à presidência do Chile Sebastián Piñera. Ao contrário do que fez com o Uruguai, apoiando apenas um candidato, Lula já recebeu em Brasília Marcos Enríquez Ominami e Eduardo Frei, que disputam a presidência do Chile com Piñera.