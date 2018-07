Dois PMs são presos por envolvimento em roubo

Os dois soldados detidos tiveram a prisão temporário expedida pela Justiça a pedido da Delegacia Seccional de Bragança Paulista, responsável pela área dos fatos. Os demais foram levados à Corregedoria para "esclarecimentos", informou a assessoria da PM em nota. De acordo com a corporação, os seis policiais com suspeita de envolvimento no roubo de caixas têm entre 27 e 38 anos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que "não tolera o envolvimento de policiais militares em crimes" e que, além da Polícia Civil, a Corregedoria da PM também abriu procedimento para investigar o caso. "Se ficar comprovada a conduta criminosa dos policiais eles serão expulsos da PM, além de responderem criminalmente por seus atos", diz a pasta.