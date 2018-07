Dois PMs são presos por morte de adolescente no Rio Os cabos da Polícia Militar Fábio Magalhães Ferreira, de 35 anos, e Vinícius Lima Vieira, de 32, tiveram a prisão temporária decretada pelo plantão judiciário na tarde desta quarta-feira, 18. Eles são acusados de ter executado um adolescente de 14 anos, detido por roubo, com um tiro de fuzil na cabeça. O corpo do garoto foi encontrado no Morro do Sumaré, na zona norte do Rio, na madrugada de terça-feira, 17.