Dois policiais e um delegado são mortos na BA

O soldado Raimundo da Paixão, que conduzia a moto, morreu no local. O policial rodoviário Wilson Santos chegou a ser atendido no Hospital Geral Clériston Andrade, passou por uma cirurgia, mas não sobreviveu aos ferimentos. A polícia ainda não sabe as circunstâncias das mortes, mas suspeita que os criminosos queriam roubar a moto do soldado e teriam identificado os ocupantes como policiais. Apenas as armas foram levadas pelos bandidos.

Na noite de quarta, o delegado plantonista da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos de Salvador, Eduardo Santana Lima, de 35 anos, foi rendido, quando chegava em casa, no bairro de Barbalho, em Salvador, por dois homens armados, que anunciaram o assalto. O delegado teria reagido e lutado com um dos assaltantes, mas levou quatro tiros antes de a dupla fugir com seu carro.

Lima foi levado ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quinta-feira (8). O veículo roubado, um Gol branco, foi localizado à tarde, no bairro da Boca do Rio, na orla de Salvador. A polícia ainda não identificou os assaltantes.