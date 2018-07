Dois policiais morrem baleados no Rio no fim de semana O subtenente Gerson Siqueira Bastos, de 52 anos, lotado no 4º Batalhão de Polícia Militar, em São Cristóvão, zona norte do Rio, morreu durante uma tentativa de assalto em Barros Filho, também na zona norte. Neste sábado, o policial, que estava de folga, levou um tiro na barriga quando passava de carro pelo bairro acompanhado pela esposa.