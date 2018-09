Dois policiais são baleados em assalto a pedágio em SP

Os bandidos abordaram o veículo e abriram fogo. O soldado Adilson Rodrigo Maffei foi atingido por disparos, no ombro, no braço e nas costas. Ele foi levado para o Hospital Montserrat, de Salto, e era considerado fora de perigo nesta tarde. O soldado Osmar Bernardo foi atingido no pescoço e a bala se alojou numa vértebra, na parte superior da coluna. Ele permanecia internado, em estado grave, na unidade de emergência do Hospital Regional de Sorocaba. Os policiais viajavam de São José do Rio Preto para Salto, onde eram lotados no 50º Batalhão.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais não reagiram à abordagem dos ladrões. A hipótese para os disparos é a de que um dos policiais tenha sido reconhecido por integrantes do bando. Os bandidos - cinco homens, segundo a Polícia Rodoviária Estadual - fugiram por um canavial. A polícia mantinha a região sob cerco, mas até o início da tarde ninguém tinha sido preso. A concessionária não revelou o valor roubado do pedágio.