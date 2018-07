Dois policiais são feridos no Complexo do Alemão Dois policiais militares foram baleados em confrontos no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Na manhã desta quinta-feira, um policial foi ferido no rosto, quando patrulhava o Largo do Mineiro. Na noite de quarta-feira, um cabo do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi atingido por estilhaços de bala na perna durante patrulhamento na favela Nova Brasília.