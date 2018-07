Dois policiais são mortos a tiros em Campo Grande-RJ Dois policiais militares foram mortos a tiros em diferentes pontos do bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio, entre a madrugada e a manhã de hoje. O soldado Wallace Pimenta Vitorino, que trabalhava no Batalhão de Choque, foi baleado ao chegar em casa, por volta das 3 horas. Já o soldado Edson Amaral da Costa Júnior, lotado no batalhão de Botafogo, saía para trabalhar, às 6 horas, quando foi executado. O corpo de Costa Júnior foi encontrado por policiais ao lado de seu carro. A polícia investiga se eles foram vitimados por integrantes de grupos de milícias que atuam na região. Também no início da manhã, um PM se feriu ao fugir de um assalto a uma van que passava pela Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na zona norte. O sargento Gilberto da Silva Ferreira estava dentro do veículo; ao perceber que este seria assaltado, saltou dele, em movimento, com medo de que o ladrão o reconhecesse como policial. O sargento bateu com a cabeça na calçada e foi levado para o Hospital Central da corporação. Ele passa bem.