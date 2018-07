Dois prédios desabam em rua de Muriaé, em Minas Gerais

Dois prédios desabaram no início da manhã desta segunda-feira, 1º, na cidade de Muriaé, na Zona da Mata mineira, a 370 quilômetros de Belo Horizonte. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 7h30, na Rua Coronel Pereira Sobrinho, no bairro Porto, às margens do rio Muriaé. Não houve registro de feridos ou vítimas fatais. Os moradores informaram que perceberam o surgimento de rachaduras nas edificações e conseguiram sair antes dos desabamentos. Um dos imóveis tinha cinco pavimentos e foi ao chão. Parte de um outro imóvel de dois pavimentos também desabou. Os bombeiros isolaram o local. Dois sobrados vizinhos foram considerados condenados e seriam demolidos. Um buraco de cerca de 20 metros se abriu na rua. As edificações são antigas, construídas há pelo menos 50 anos. O Corpo de Bombeiros informou que a causa dos desabamentos está sendo investigada. A cidade não foi atingida por chuvas nos últimos dias. A suspeita é que uma obra próxima aos imóveis possa ter relação com os desabamentos.