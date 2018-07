Dois presos e um menor apreendido após furarem blitz

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por volta da 1h, o veículo onde estavam oito pessoas foi abordado pelos policiais militares. O motorista Flaviano Soares de Brito, de 22 anos, acelerou para fugir, mas acabou perdendo o controle do carro e batendo.

Com o condutor foram encontrados um revólver calibre 38 e munições e com o menor, de 17 anos, foram apreendidas mais três munições. Marcio Mendes da Silva, de 19 anos, que estava no banco de trás com cinco garotas, também foi preso.

As cinco meninas disseram ser vítimas. Uma delas foi socorrida para a Santa Casa e foi liberada após ser medicada. Foi requisitado exame de corpo de delito nas adolescentes, segundo a SSP. O motorista, que estava sem carteira habilitação, fez teste de bafômetro, que acusou 0,05 mg/l de álcool no sangue.

Os três presos em flagrante foram indiciados e acusados por furar o bloqueio, transitar com carro com excesso de lotação e conduzir o veículo sem carteira, segundo a SSP. O menor foi levado para a Fundação Casa e as adolescentes, encaminhadas para o 7ºDP, onde o caso foi registrado.