Dois presos morrem em tumulto em presídio no Recife Dois detentos morreram e 11 ficaram feridos após tumultos na manhã deste sábado, 5, no Complexo Penitenciário Aníbal Bruno, no município de Recife, em Pernambuco. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Executiva de Ressocialização Penitenciária de Pernambuco, presos de grupos rivais teriam começado uma briga durante o café da manhã, por volta das 6 horas.