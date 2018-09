Dois primatas brasileiros entram na lista de ameaçados

A lista passa por revisões a cada dois anos, sob a coordenação do Grupo Especialista em Primatas da União Internacional para a Conservação da Natureza (PSG/IUCN), e tem como objetivo ampliar as ações de conservação das espécies listadas.

A candidatura das espécies brasileiras foi apresentada pela delegação formada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CPB/ICMBio), universidades e ONGs.

Segundo Leandro Jerusalinsky, do CPB, as duas espécies foram incluídas porque suas populações estão sendo reduzidas continuamente. "A maioria dos primatas no Brasil sofre com a destruição e a fragmentação de seus hábitats, as florestas, o que leva à diminuição e ao isolamento de suas populações, além de sua extinção em várias áreas."

O macaco-prego-galego (Cebus flavius), listado como criticamente em perigo, foi redescoberto apenas em 2006, após 300 anos desaparecido para a ciência. Há cerca de dez áreas com ocorrência confirmada da espécie em pequenos fragmentos de Mata Atlântica nos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Já o guigó-da-Caatinga ( Callicebus barbarabrownae) foi descoberto há 20 anos e é o único primata endêmico da Caatinga, bioma em grave estado de degradação. A espécie está criticamente em perigo.

CONSTRUÇÃO VERDE

Barcelona ganha hotel com certificado Unesco

O hotel ME Barcelona, que pertence à rede internacional Sol Meliá, foi certificado como "hotel da biosfera" pelo Instituto de Turismo Responsável (RTI, na sigla em inglês), associação ligada à Unesco. A certificação atesta que o empreendimento possui padrões avançados de gestão ambiental.

Diferentemente de outras certificações, a classificação hotel da biosfera foi criada especialmente para o setor hoteleiro e busca fomentar o turismo sustentável, não só em relação à parte ambiental, mas também à socioeconômica e cultural.

No caso do ME Barcelona, foram valorizados fatores como coleta seletiva de resíduos, painéis solares para aquecer a água da piscina, eficiência energética e a utilização de produtos ecológicos no cardápio, como orgânicos.