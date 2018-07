Dois professores do menino suspeito de chacina depõem Mais duas pessoas prestarão depoimento nesta sexta-feira, 9, sobre as mortes do casal de policiais militares Luiz Marcelo e Andreia Regina Pesseghini, seu filho, Marcelo Eduardo Pesseghini e mais duas mulheres da família, Berenice e Dete - mãe e tia de Andreia. O delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Itagiba Franco, responsável pelas investigações, disse que vai ouvir dois professores de Marcelo Eduardo até a hora do almoço. Ainda não há depoimentos previstos para o período da tarde.