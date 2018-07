Dois rebocadores naufragam na Baía de Guanabara

O primeiro acidente ocorreu por volta das 7h30, quando o rebocador da empresa Saga naufragou enquanto apoiava um navio que estava atracando para reparos em um dos estaleiros próximos à Ilha de Mocanguê. O segundo naufrágio ocorreu próximo a uma plataforma petrolífera, perto da ponte Rio-Niterói, cerca de uma hora depois, no momento em que o rebocador da empresa Camorim apoiava uma balsa-guindaste que se encontra ancorada na baía.

Inspetores navais da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) foram enviados aos locais dos acidentes e constataram que não houve vítimas ou vazamento de óleo. De acordo com a CPRJ, um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas dos dois acidentes, e deve ser concluído em até 90 dias.