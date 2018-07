Dois reféns são liberados de cativeiro em favela de SP Dois homens feitos reféns foram libertados na noite de ontem por policiais militares na Favela do Pantanal, zona sul de São Paulo. Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima de um possível seqüestro em andamento na favela. O denunciante informou ter visto quando um homem foi retirado de um veículo de passeio e levado para o interior da comunidade. Os policiais cercaram todos os acessos ao local e iniciaram as buscas, surpreendendo dois seqüestradores no momento em que eles transferiam as vítimas de cativeiro. Um dos acusados conseguiu fugir e um menor, de 16 anos, foi detido com uma pistola. Segundo o jovem, ele fazia a segurança do cativeiro, localizado em um barraco abandonado, e recebeu uma ligação ordenando a transferência do cárcere. Além do proprietário do carro, outra pessoa também era feita refém. Ao serem libertados, informaram terem sido abordados em seus carros e que estariam no cativeiro há cerca de duas horas. Enquanto foram mantidos reféns, os criminosos realizaram saques com seus cartões bancários em caixas eletrônicos. Os veículos foram recuperados, mas os outros participantes da quadrilha não foram localizados. O adolescente será encaminhado para uma unidade da Fundação Casa.