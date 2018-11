Dois são baleados durante ação policial em favela do Rio

Dois supostos traficantes foram baleados nesta quinta-feira, 31, em uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil no Morro da Mineira, no Catumbi, zona norte do Rio de Janeiro. A polícia afirmou ter apreendido com eles uma pistola, um carregador de submetralhadora Uzi e dois radiotransmissores. Um suspeito foi preso. O objetivo da ação era localizar os traficantes que torturaram e mataram três jovens do Morro da Providência, no mês passado. As vítimas foram entregues aos criminosos por um oficial e dez militares do Exército.Moradores e pessoas que participavam de velórios no Cemitério do Catumbi reclamaram do horário da ação policial, que utilizou um helicóptero da Polícia Civil e um carro blindado. Parentes e amigos dos mortos que estavam sendo velados abandonaram as capelas em pânico após o início do tiroteio. Um táxi foi atingido por balas perdidas durante a troca de tiros entre homens armados e agentes na aeronave. Cerca de 25 homens participaram do cerco.Ainda nesta quinta, uma operação da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) procurou na Favela do Caju os criminosos que participaram de um arrastão no Elevado da Perimetral, na zona portuária da capital fluminense, em frente à sede da Polícia Federal (PF). O crime, ocorrido na terça-feira, resultou na morte da corretora de seguros Adriana Uszko, de 40 anos, baleada na cabeça, e do sargento da Polícia Militar (PM) Luis Fernando Marques da Silva, de 42 anos. Na ocasião, um suspeito foi baleado e outros dois fugiram.