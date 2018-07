Dois são baleados em frente ao Teatro Municipal de SP Dois homens foram baleados hoje em frente a uma das laterais do Teatro Municipal de São Paulo, no centro da cidade. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, uma testemunha contou que um homem estava em um orelhão quando dois rapazes o abordaram. Um dos suspeitos sacou um revólver e atirou na vítima. Um vigia do teatro assistiu a cena e foi socorrer o rapaz, sendo também baleado pelo suspeito. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as duas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa. O estado de saúde delas não foi informado. Um dos suspeitos fugiu. O outro, ainda não identificado, tentou escapar, mas foi detido quando entrava na Estação Anhangabaú do Metrô. O motivo do crime ainda está sendo investigado.