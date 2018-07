Dois são baleados em operação da PM no Rio Dois suspeitos foram baleados durante troca de tiros com policiais militares hoje no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Os feridos foram encaminhados para o hospital. Policiais do 41º BPM (Irajá) apreenderam na comunidade Tiradentes uma pistola, um revólver, um rádio transmissor e um mochila com grande quantidade de maconha, cocaína e crack.