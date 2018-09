Dois são condenados por matar diretor de prisão em SP O Tribunal do Júri de Mauá (SP) condenou hoje dois dos nove acusados pelo assassinato do diretor do Centro de Detenção Provisória (CDP) local, Wellington Rodrigues Segura. O julgamento resultou em penas de 35 anos para Fábio Aparecido de Almeida e de 31 anos para Luciano Pereira. O terceiro réu, Dênis Humberto Magni, foi absolvido.