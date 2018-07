Dois são detidos após danificar carros em loja de São Caetano

Duas pessoas foram detidas na noite de quarta-feira, 17, após danificarem 11 veículos em uma loja de carros, em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Segundo informações da polícia, pai e filho entraram na loja Blanco Multimarcas, na Rua Oriente, no bairro Barcelona, por volta das 17h30, cobrando a solução para o atraso de uma documentação de transferência de um carro PT Cruiser adquirido há pelo menos seis meses. Antônio Flores da Silva, de 48 anos, chegou ao local com um cabo de madeira e, motivado pelo filho, Danilo Silva, de 22 anos, começou a danificar os veículos da revenda. Para tentar conter o agressor, dois funcionários do estabelecimento foram agredidos, um na cabeça e outro no braço. Eles foram encaminhados ao Hospital Albert Sabin e depois de medicados foram liberados. De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor reclamou que a transferência do veículo ainda não havia sido realizada por parte da loja, que alegou que o prazo estava dentro da normalidade. Eles foram acusados de causar danos qualificados e lesão corporal no BO. Os dois foram levados para a delegacia e liberados em seguida, após pagamento de fiança no valor de R$ 500,00, segundo informações de Antônio Silva. Anteriormente, a polícia havia informado que os dois ainda estavam detidos na Cadeia Pública da cidade. Texto alterado às 14h59 para acréscimo de informações.