Dois são detidos após sequestrarem advogado

A vítima chegava em casa quando um carro com quatro pessoas se aproximou do seu. Ele foi abordado e levado para dentro do carro dos criminosos. Durante a noite, foram feitos diversos saques com seu cartão bancário e, na manhã deste sábado, os suspeitos fizeram compras enquanto o advogado estava escondido no porta-malas do veículo.

O caso foi descoberto após o banco identificar os gastos em excesso feitos através do cartão de crédito. Policiais militares encontraram o carro do advogado abandonado próximo ao shopping SP Market e logo depois conseguiram identificar os criminosos. O caso será registrado no 101º DP.