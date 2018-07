Dois são detidos com R$ 53 mil em notas falsas em SP Dois passageiros de um ônibus foram detidos na madrugada de hoje com R$ 53 mil em notas falsas de R$ 100 e R$ 50, após policiais rodoviários federais pararem o veículo na altura do quilômetro 8 da pista sentido São Paulo-Minas Gerais da Rodovia Fernão Dias, na cidade de Vargem, próximo da divisa com o Estado mineiro. As notas foram descobertas depois que os policiais desconfiaram do nervosismo dos dois passageiros, e resolveram revistar a bagagem de mão deles.