Dois são feitos reféns por quase duas horas na zona sul de SP

Armados, dois homens mantiveram no fim tarde desta sexta-feira, 5, duas pessoas reféns em um estacionamento na Rua Lorde Cockrane, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Por volta das 19h30, as vítimas - um homem e uma mulher - foram libertadas e os criminosos se entregaram. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a dupla teria tentando assaltar o estabelecimentos e, com a chegada da polícia, reagiu com disparos. O Grupo de Ações Táticas e Especiais (GATE) participou das negociações para libertar a vítima. Ninguém se feriu.