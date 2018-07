Dois são presos acusados por homicídio em Porto Alegre

Ele teria participado da execução de quatro pessoas em 27 de março deste ano no Morro Santana. O homem será indiciado por homicídio qualificado e encaminhado ao Presídio Central. Outros seis integrantes da quadrilha foram presos em 9 de junho.

Com prisão preventiva decretada, um homem de 23 anos foi detido no bairro Sarandi. Ele é suspeito de homicídio em 2 de outubro de 2010. O homem teria matado um usuário de drogas, com três tiros. Segundo a Polícia Civil, com esta prisão, a 2ª DHD totaliza 52 prisões efetivadas este ano.