Dois são presos após tentativa de furto em universidade

Eles e mais dois comparsas entraram na universidade como participantes de uma palestra, na noite desta segunda. Segundo testemunha, logo após passarem pela catraca os suspeitos seguiram diretamente para um dos laboratórios da universidade. Eles teriam ficado por um tempo no local e depois saíram correndo. Um segurança e um estudante conseguiram alcançar dois suspeitos, mas os outros dois fugiram. Houve correria no campus porque as pessoas acharam que um deles pudesse estar armado, mas nenhuma arma foi encontrada com os ladrões. O notebook foi devolvido à uma aluna, que registrou a ocorrência na 27ª DP, em Campo Belo.