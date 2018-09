Dois são presos após tiroteio em Engenho Novo, no Rio Dois supostos traficantes foram presos na manhã de hoje após um tiroteio com policias militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Morro da Matriz, em Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Os policiais que trabalham na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos também fazem patrulhamento do Morro da Matriz e São João. Durante o patrulhamento na manhã de hoje houve troca de tiros. Dois homens foram presos, suspeitos de serem traficantes. Com eles foram encontradas granadas e drogas.